Malatya'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya’da Yangın Söndürüldü: 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde, Üçdeğirmen Mahallesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, 6 evin kullanılamaz hale gelmesine ve bazı evlerin hasar görmesine neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayarak hızla yayılan yangın, ihbarın ardından bölgeye gelen jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kale Belediyesi ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin daha fazla yayılmasını engelledi.

Yangınla mücadele yaklaşık 3 saat sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ancak yangın, 6 evi kullanılamaz hale getirirken, bazı evlerin de önemli ölçüde hasar gördüğü bildirildi.

Yangın sonrası Kale Kaymakamı Onur İnce, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak durumu yerinde gözlemledi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve 2 evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası oluşan hasar dronla görüntülendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve 2 evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası oluşan hasar dronla görüntülendi.