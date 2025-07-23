Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Yaka Mahallesi'nde B.K. yönetimindeki 01 APG 061 plakalı otomobilin, Miraç Kızılkaya (33) idaresindeki 44 AEJ 774 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından ihbar üzerine acil olarak olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki sürücü, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acı Sonuç

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, Miraç Kızılkaya hayatını kaybetti. Kızılkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak gerekli işlemler başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.