Malatya’da otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 22 kişi yaralı

Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde yaşanan kazada, bir yolcu otobüsü ve bir otomobil kavşakta çarpıştı. Cihan Menek tarafından kullanılmakta olan 34 VT 1689 plakalı otomobil ve Yaşar Mendeş'in yönetimindeki 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır 22 kişinin yaralanmış olduğu bilgisi verildi.

Yaşanan kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları yakında bulunan hastanelere kaldırdı.

Yaşanan kazaya dair soruşturma devam ediyor.