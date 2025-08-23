DOLAR
Malatya'da Patlayıcıyla Yıkılan Yeşilevler Sitesi Yeniden Yapıldı — 750 Konut Teslimi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Yeşilevler Sitesi, Malatya'da yeniden inşa edilerek 750 konutun anahtarları teslim edilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:37
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan Yeşilevler Sitesinin inşası tamamlandı.

Anahtarlar teslim edilmeye başlandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez Yeşilyurt ilçesinde yapılan alanda 750 konutun tamamlandığını ve anahtarların teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Yavuz, bölgede ayrıca 10 iş yeri ve taziye evinin de tamamlanacağını belirtti.

Vefa ve teşekkür

Vali Yavuz paylaşımında "Bu başarı aziz milletimizin ve kutlu devletimizin" ifadelerini kullandı ve destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıkım ve yeniden inşa görüntüleri

Yavuz'un paylaştığı görüntülerde, depremin ardından 15 katlı 9 binanın eş zamanlı patlayıcıyla yıkıldığı anlar ile sonrasında yeniden yapılan kalıcı konutlar yer aldı.

