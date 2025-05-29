Malatya'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak Yağmur Etkisi

Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, şehir merkezinde ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışlar sonucunda birçok cadde ve yol suyla kaplandı.

Sokaklarda Su Birikintileri

Yağmurla birlikte sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Bu durum araç trafiğinde yoğunluğa sebep olurken, sürücüler, kontrollü bir şekilde ilerlemekte zorlandı.

Vatandaşlar Koruma Altında

Kent sakinleri, sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerleri gibi kapalı alanlara sığındı. Kentte yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Araçlar Kurtarıldı

Su birikintilerinin meydana geldiği caddelerde mahsur kalan araçların, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Bu tür durumların önlenmesi adına yetkililerin çalışma yapması gerektiği vurgulanıyor.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.