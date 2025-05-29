DOLAR
39,1 0,02%
EURO
44,61 -0,88%
ALTIN
4.180,98 -0,97%
BITCOIN
4.180.773,87 0,28%

Malatya'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da etkili olan sağanak yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 18:22
Malatya'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak Yağmur Etkisi

Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, şehir merkezinde ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışlar sonucunda birçok cadde ve yol suyla kaplandı.

Sokaklarda Su Birikintileri

Yağmurla birlikte sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Bu durum araç trafiğinde yoğunluğa sebep olurken, sürücüler, kontrollü bir şekilde ilerlemekte zorlandı.

Vatandaşlar Koruma Altında

Kent sakinleri, sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerleri gibi kapalı alanlara sığındı. Kentte yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Araçlar Kurtarıldı

Su birikintilerinin meydana geldiği caddelerde mahsur kalan araçların, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Bu tür durumların önlenmesi adına yetkililerin çalışma yapması gerektiği vurgulanıyor.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda...

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda...

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malkara'da Vidanjör Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
2
Ankara'da Şehit ve Gazi Çocukları İçin Destek Kermesi Düzenlendi
3
Bakan Yardımcısı Yılmaz: Öğretmenlerin Beceri Eksiklikleri Milli Eğitim Akademisi ile Giderilecek
4
Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et Ele Geçirildi
5
Kayseri'de 76 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
6
Karaman'da Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım