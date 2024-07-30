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Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:00
Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga Oluştu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, aile içi bir anlaşmazlık sonucu meydana gelen silahlı kavga, bir kez daha silahların kullanıldığı bir olaya sahne oldu. Olay, Yavuz Selim Mahallesi, Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşti.

Kavga Sonucu Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Yaşanan arbede sırasında, silah kullanan M.B. adlı bir polis memuru, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60) ve Gülhan B. (61) adlı üç kişiyi tabancayla yaraladı. Diğer taraftan, K.Ç. ve R.Ç. de yaralananlar arasında yer aldı. Olay Yerine Acil Ekipler Sevk Edildi

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen Abdullah Ç. ve Şeref Ç. ile Gülhan B. hayatını kaybetti. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan K.Ç. ve R.Ç.'nin sağlık durumu ise kritik.

Olayın Faili Polise Teslim Oldu

Olayın şüphelisi M.B., olay yerinin yakınında polise teslim oldu. Durumun ciddiyetine binaen, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri...

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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