Malatya'da Şüpheli Çanta Fünyeyle Kontrollü Patlatıldı

Malatya'da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanlarınca fünyeyle kontrollü patlatıldı; içinden elbise ve ilaç çıktı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 23:09
Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı

Malatya'da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Olay, saat 21.45 sıralarında gerçekleşti.

Olay, Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi, yol güzergahı tek yönlü trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantanın yanına giderek fünyeyi yerleştirdi.

Gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrası çantadan elbise ve bir miktar ilaç çıktığı belirlendi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

