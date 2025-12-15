DOLAR
Malatya’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 54 Sikke Ele Geçirildi

Malatya polisinin operasyonunda 54 tarihi sikke ve 2 bin 186 muhtelif emtia ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı, 5607 SKM kapsamında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:53
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kapsamlı çalışma

Malatya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 54 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 2 bin 186 muhtelif emtia ele geçirildi. Operasyona ilişkin işlemler polis tarafından sürdürüyor.

Operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 ikamet, 1 işyeri, 1 depo ve 1 araç üzerinde arama yapıldı ve ilgili malzemeler bulundu.

Operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlem başlatıldı.

