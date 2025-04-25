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Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da tefecilik yaptığı tespit edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:01
Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Tefecilik Operasyonu

Malatya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki takipler ile tefecilik suçu işleyen kişileri izlemeye aldı.

Operasyon Detayları

Belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde alacak kısmı boş olan 3 senet, mağdurların borç ve ödeme vadelerine dair belgeler, borç kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adli mercilere sevk edildi. Haklarında yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı....

Malatya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, alacak kısmı boş olan 3 senet, mağdurların borçlarına ve ödeme vadelerine ilişkin liste, borç bilgilerinin tutulduğu 2 ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira ile şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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