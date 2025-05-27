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Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da yürütülen tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Yetkililer, vatandaşlara faizli para verildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:55
Malatya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu görünümlü iş yerlerinde, vatandaşlara kredi kartı üzerinden faizli para verildiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 3 cep telefonu, 26 slip ve 3 tahsilat makbuzu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Malatya'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan...

Malatya'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 3 cep telefonu, 26 slip ve 3 tahsilat makbuzu ele geçirildi.

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