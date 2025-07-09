Malatya'da Telefon Dolandırıcılığı Polis Dikkati ile Önleniyor

Malatya’da yaşanan telefon dolandırıcılığı girişimi, polisin dikkati sayesinde önlendi. Kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan bir kişi, dolandırıcılara kapılmadan önce Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, H.D.'yi kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığına inandırdı. H.D., bu vesileyle yanına nakit para ve bilezik alarak Kuyumcular Çarşısı'na gitti.

Polisin Müdahalesi

Kuyumcuda bilezikleri bozdurmaya çalışan H.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti. Polis ekipleri, H.D.’yi takibe alarak, dolandırıcılara toplamda 200 bin lira gönderme planını engelledi.

Şüphelilerin Peşindeler

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Malatya'da telefon dolandırıcılarına vermek için kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan kişi, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.