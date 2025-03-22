Malatya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Günaylı (23) için cenaze töreni düzenlendi. Kazanın ardından hayatını kaybeden genç, Akçadağ İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze Törenine Katılım

Cenaze törenine, Emre Günaylı'nın babası İbrahim Günaylı, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, milli boksör Hatice Akbaş ve boksörün kardeşi Melisa ile babası Kerem Akbaş da katıldı.

Kaza Detayları

Dün meydana gelen kazada, Melisa Akbaş (22) yönetimindeki 44 AET 587 plakalı otomobil, Aydınlar Mahallesi'nde devrildi. Kazada ağır yaralanan Emre Günaylı, acil olarak kaldırıldığı Akçadağ Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Melisa Akbaş ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi. Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı'nın (23) cenazesi, Akçadağ İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine, Emre Günaylı'nın babası İbrahim Günaylı, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, milli boksör Hatice Akbaş ile boksörün kardeşi Melisa ve babası Kerem Akbaş da katıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi. Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı'nın (23) cenazesi, Akçadağ İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine, Emre Günaylı'nın babası İbrahim Günaylı, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, milli boksör Hatice Akbaş ile boksörün kardeşi Melisa ve babası Kerem Akbaş da katıldı.