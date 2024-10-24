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Malatya'da Üç Araçlı Kaza: Dört Yaralı

Malatya'da meydana gelen üç otomobilin karıştığı trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:00
Malatya'da Üç Araçlı Kaza: Dört Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: Dört Yaralı

Malatya'da gerçekleşen bir trafik kazası, üç otomobilin karışmasıyla dört kişinin yaralanmasına yol açtı. A.M.Y. yönetimindeki 44 ADE 559 plakalı otomobil, Özalper Mahallesi'nde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, İ.U. idaresindeki 44 ADD 352 plakalı araçla ve S.Y.'nin kullandığı 44 AFR 721 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kazanın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar, durumu acil servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirdi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda sürücüler ve yolculardan G.A. yaralanırken, yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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