Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen önemli bir uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Operasyon sonucunda 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalandıkları belirtiliyor. Yetkililer, halkın güvenliği için mücadelelerin devam edeceğini vurguladı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.