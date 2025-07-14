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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 10:22
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen önemli bir uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Operasyon sonucunda 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalandıkları belirtiliyor. Yetkililer, halkın güvenliği için mücadelelerin devam edeceğini vurguladı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin 816...

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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