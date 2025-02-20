Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı ve 2804 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonuna İki Binin Üzerinde Hap

Malatya'da, 3 şüpheli yakalanırken, 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon, Vali Seddar Yavuz tarafından duyuruldu.

Operasyon Detayları

Vali Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Saray, Başharık, İkizce ve Çöşnük mahallelerinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda, 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı.

Yavuz, üst araması yapılan 4 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığını, diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını aktararak, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.