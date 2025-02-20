Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı ve 2804 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalanırken, 2804 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:11
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı ve 2804 Hap Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonuna İki Binin Üzerinde Hap

Malatya'da, 3 şüpheli yakalanırken, 2 bin 804 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon, Vali Seddar Yavuz tarafından duyuruldu.

Operasyon Detayları

Vali Yavuz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Saray, Başharık, İkizce ve Çöşnük mahallelerinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda, 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı.

Yavuz, üst araması yapılan 4 şüpheliden 3'ünün gözaltına alındığını, diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını aktararak, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜSİAD Yöneticilerine Savcılıktan Ceza Soruşturması
2
ABD'de Sınır Güvenliği Personeli Katliamı: Jack LaSota Kefaletsiz Yargılanacak
3
Pentagon'da 5 Yıl İçin Yüzde 8 Bütçe Kesintisi Talimatı
4
Sakarya Jandarma Komutanı Albay Karaca, Yılın Kareleri Oylamasında
5
İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor
6
Bolu'da Taşımalı Eğitime Ara: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
7
Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı