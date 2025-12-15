Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 bin 229 Ecstasy Ele Geçirildi

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Malatya’da düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına ("torbacı") yönelik yürüttüğü fiziki takipli operasyonda kapsamlı aramalar yapıldı.

Fiziki takipli operasyonda 1 araç, 2 ikamet ve 4 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 2 bin 229 adet ecstasy maddesi, 1.73 gram metamfetamin maddesi ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

