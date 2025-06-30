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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Ekipler, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 22:31
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Malatya'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun detaylarını açıkladı.

Operasyonun Detayları

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı"lara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalar neticesinde, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakma

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 8'i, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8’i tutuklandı....

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8’i tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8’i tutuklandı....

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8’i tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapan ekipler, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 147 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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