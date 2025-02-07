Malatya'da Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

Malatya'nın Arapgir İlçesinde Koşullar İyileştiriliyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bir dağ keçisi, doğanın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak tedavi altına alındı. Valilik'ten yapılan resmi açıklamaya göre, Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sipahiuşağı Mahallesi'nde yaralı bir dağ keçisi tespit etti.

Hızlı Müdahale

Jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisini, tedavi edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bu olay, yerel halkın ve bilhassa koruma ekiplerinin doğaya verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Yaralı dağ keçisinin tedavi süreci devam ederken, doğa dostları, bu tür durumların önüne geçmek için daha dikkatli olmaya çağrılıyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dağ keçisini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dağ keçisini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.