DOLAR
35,96 -0,14%
EURO
37,34 0,16%
ALTIN
3.328,16 -1,02%
BITCOIN
3.527.731,75 -1,39%

Malatya'da Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

Malatya'da yaralı bulunan dağ keçisi, jandarma ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:20
Malatya'da Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı

Malatya'nın Arapgir İlçesinde Koşullar İyileştiriliyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bir dağ keçisi, doğanın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak tedavi altına alındı. Valilik'ten yapılan resmi açıklamaya göre, Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sipahiuşağı Mahallesi'nde yaralı bir dağ keçisi tespit etti.

Hızlı Müdahale

Jandarma ekipleri, yaralı dağ keçisini, tedavi edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bu olay, yerel halkın ve bilhassa koruma ekiplerinin doğaya verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Yaralı dağ keçisinin tedavi süreci devam ederken, doğa dostları, bu tür durumların önüne geçmek için daha dikkatli olmaya çağrılıyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Deregezen Jandarma...

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dağ keçisini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Deregezen Jandarma...

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı. Deregezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dağ keçisini tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Görüştü
3
Ortagus: Hizbullah, Lübnan Hükümetinde Yer Almayacak
4
Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor
5
Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
6
Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi
7
İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!