Malatya'da Yolcu Minibüsü Devrildi, 10 Yaralı

Malatya'da Yolcu Minibüsünün Devrilmesi Sonucu 10 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. M.D. yönetimindeki 44 J 3345 plakalı minibüs, Malatya-Adıyaman kara yolu Suçatı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı ve devrildi.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valilikten Açıklama

Malatya Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, minibüsün seyir halindeyken tekerinin patladığını ve kazada 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, "Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kazaya, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etmiş olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" denildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.