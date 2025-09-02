DOLAR
Malatya'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Aydın Tarar (59) yaşamını yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Aydın Tarar (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:27
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Aydın Tarar (59) ağır yaralandı.

Kaza, Kiltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Olayda kullanılan aracın plakası henüz belirlenemedi.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Aydın Tarar kurtarılamadı.

Dün yaşanan kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

