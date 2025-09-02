Malatya'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Aydın Tarar (59) yaşamını yitirdi

Malatya'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Kiltepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Aydın Tarar (59) ağır yaralandı.

Kaza, Kiltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Olayda kullanılan aracın plakası henüz belirlenemedi.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Aydın Tarar kurtarılamadı.

Dün yaşanan kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

