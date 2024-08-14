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Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:04
Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası

Malatya'da gerçekleşen talihsiz bir trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay, Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde meydana geldi.

Kaza Detayları

06 EJR 920 plakalı aracın sürücüsü Nurettin Demirli, 44 ABN 797 plakalı otomobili ile 34 GRA 101 plakalı başka bir araçla çarpıştı. Kazaya neden olan araçların sürücüleri arasında Nurettin Demirli (53) ve 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Demirtaş bulunuyor.

Sürecin Yönetimi

Olayın ardından 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilmesiyle birlikte polis ve sağlık ekipleri kaza mahalline yönlendirildi. Kaza nedeniyle 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Nurettin Demirli hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan diğer sürücülerden A.T, H.Ç, Y.G ve H.Ö, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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