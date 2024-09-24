Malatya'daki Trend Garden Rezidans Davası Devam Ediyor

Malatya'da Deprem Yıkımı Dava Süreci Başladı

Malatya'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından Trend Garden Rezidans'ta yaşanan trajediye ilişkin yürütülen davada 13 sanık, 31 kişinin ölümüyle ilgili yargılanmaya devam ediyor.

Yargılamaya Katılan Sanıklar ve Avukatlar

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar B.Y., M.S.D., M.G., M.T.A., Y.Y. ve B.D. katıldı. Duruşmada, bağımsız bilirkişi raporu hakkında sanıklar ve avukatların görüşleri alındı.

Sanıkların Savunmaları

Y.Y., binadaki dubleks projelerinin kendisi tarafından yapılmadığını, bu projenin diğer sanık M.T.A. tarafından hazırlandığını belirterek raporda yanılgı olduğunu ifade etti.

B.D.'nin avukatı Necati Karabay, dikkat çekici bir nokta olarak binada yapılan tadilatları gündeme getirerek, başlangıçta 12 olan daire sayısının yıkım anında 42'ye çıktığını vurguladı.

B.Y. ise, binanın yapıldığı dönemde Malatya'nın 2. derece deprem bölgesi olduğunu ve o dönemde zemin etüdü yapılmasının zorunlu olmadığını savunarak, mevcut durumun sonradan yapılan tadilatlardan kaynaklandığını ifade etti.

M.S.D. ise bina için sonradan yapı kayıt belgesi almak amacıyla kendisinin başvurusunun yapılmadığını, e-devlet şifresini verdiği kişilerin başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda bazı eksiklikler olduğuna dikkati çekerek, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ek rapor talep etmeye karar verdi. Duruşma, 17 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

İddianamenin Detayları

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem kapsamında, Trend Garden Rezidans'ın yıkılması sonucu 31 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda yaralanma olayının yaşanması belirtiliyor. Sanıkların, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.