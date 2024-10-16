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Malatya Depremi: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı yerlikaya, Malatya'daki depremin etkileri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:53
Malatya Depremi: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

Malatya'daki Depremin Son Durumu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, depremin etkisi altında kalan vatandaşlar hakkında bilgiler paylaştı.

Yaralı Sayısı ve Gözetim Altında Tutulanlar

Bakan, "Malatya'daki deprem sonucu 187 vatandaşımız etkilendi, bunlardan 43'ü ise gözetim altında tutulmaktadır" dedi. Bu tür olaylarda devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Halkın Güvenliği Öncelikli Hedef

Yerlikaya, güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sürekli olarak takip edildiğini ve vatandaşların iyileşme süreçleri için gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.

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