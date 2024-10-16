Malatya Depremi: İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

Malatya'daki Depremin Son Durumu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, depremin etkisi altında kalan vatandaşlar hakkında bilgiler paylaştı.
Yaralı Sayısı ve Gözetim Altında Tutulanlar
Bakan, "Malatya'daki deprem sonucu 187 vatandaşımız etkilendi, bunlardan 43'ü ise gözetim altında tutulmaktadır" dedi. Bu tür olaylarda devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Halkın Güvenliği Öncelikli Hedef
Yerlikaya, güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sürekli olarak takip edildiğini ve vatandaşların iyileşme süreçleri için gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.