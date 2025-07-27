Malatya Doğanşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Doğanşehir'de Orman Yangını Kontrol Altında

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Güzelköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ve vatandaşların yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangının çıkmasıyla birlikte, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İtfaiye, polis ve jandarma ekipleri, bölgeye hızla sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına yerel halk da traktörleriyle destek vererek katkıda bulundu.

Yangın sonrası jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Yangının söndürülmesi, bölge halkında büyük bir rahatlama yarattı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını söndürüldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını söndürüldü.