DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Malatya Doğanşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya Doğanşehir'de çıkan orman yangını, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 16:13
Malatya Doğanşehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Doğanşehir'de Orman Yangını Kontrol Altında

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Güzelköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ve vatandaşların yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangının çıkmasıyla birlikte, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İtfaiye, polis ve jandarma ekipleri, bölgeye hızla sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına yerel halk da traktörleriyle destek vererek katkıda bulundu.

Yangın sonrası jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Yangının söndürülmesi, bölge halkında büyük bir rahatlama yarattı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını söndürüldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim