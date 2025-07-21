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Malatya İnönü Kapalı Çarşısı Yenileniyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı, alt ve üstyapı çalışmalarına başlıyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 13:58
Malatya İnönü Kapalı Çarşısı Yenileniyor

Malatya İnönü Kapalı Çarşısı Yenilenmesi İçin Çalışmalar Başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler, Malatya'nın İnönü Kapalı Çarşısı'nda önemli hasarlara yol açtı. Şimdi, bu tarihi çarşı alt ve üstyapı çalışmalarıyla yenilenecek.

Battalgazi Belediyesi'nden Açıklama

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda, çarşıda kapsamlı bir yenileme süreci başlatılacak.

İnşaat Çalışmaları Hızla Başladı

Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmalara hızla başladıklarını ve kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Taşkın, "Kapalı çarşımız hem ticareti hem de şehrin belleğini temsil ediyor. Bu alanın sağlıklı ve işlevsel hale gelmesi Malatya’nın merkezine büyük bir değer katacaktır," dedi.

Esnafın Problemleri Dinleniyor

Başkan Taşkın, esnaf ziyaretleri sırasında en önemli sorunun yağmur sonrası tavanın su sızdırması olduğunu belirtti. Bakan Kurum'un Malatya ziyareti sırasında bu talebin iletişimde olduğunu da vurguladı. "Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Esnafımıza ve Malatya'mıza hayırlı olsun!" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı alt...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı alt ve üstyapı çalışmalarıyla yenilenecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı alt...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya İnönü Kapalı Çarşısı alt ve üstyapı çalışmalarıyla yenilenecek.

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