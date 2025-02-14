Malatya-Kayseri Kara Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

Malatya-Kayseri Kara Yolu Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Kapandı

Malatya-Kayseri kara yolunun Darende-Malatya bölümü, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle araç trafiğine kapatıldı. Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Yoğun Kar ve Tipi Nedeniyle Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

1800 rakımlı Karahan, Kozluca ve Çayırdüzü mevkilerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan kamyon ve tırlara yönelik kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bu durum, D-300 kara yolunda araç trafiğini durdurmuş durumda.

Acil Önlemler ve Destek Hizmetleri

Darende ilçe ve bölge trafik ekipleri, ilçe girişinde araçları durdurarak, kontrollü bir şekilde sürücüleri yurtlara ve belediyeye ait sosyal tesislere yönlendirdi. Ayrıca, belediye ekipleri, otobüslerde ve araçlarında bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuyor.

İlçe kaymakamlığı, yurtlara yerleştirilen 100’e yakın kişiye barınma ve yemek imkanı sağladı. Yetkililer, hava koşullarının düzelmesi ve yolların açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.