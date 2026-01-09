Malatya Menopoz Okulu'nda Ücretsiz Kadın Sağlığı Eğitimleri Devam Ediyor

Malatya Menopoz Okulu'nda Ücretsiz Eğitimler Sürüyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Menopoz Okulu, menopoz sürecindeki kadınların bilinçlendirilmesi, sürece uyumlarının kolaylaştırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler vermeye devam ediyor.

Menopoz Nedir?

Op. Dr. Fatih Yiğit tarafından yapılan açıklamaya göre menopoz, yumurtalık aktivitelerinin azalmasına bağlı olarak adet döngüsünün kalıcı şekilde sona ermesiyle ortaya çıkan, doğal ve fizyolojik bir süreçtir. Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 48 ila 52 arasında değişmektedir ve bu dönem her kadında farklı belirtilerle seyredebilir.

Belirtiler ve Riskler

Menopoz sürecinde ateş basması, gece terlemeleri, halsizlik, yorgunluk, duygu durum değişiklikleri, anksiyete, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve kalp-damar hastalıkları gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu belirtilerin şiddeti ve süresi kişiden kişiye değiştiği için her kadının deneyimi farklı olmaktadır.

Menopoz Okulu'nda Verilen Eğitimler

Menopoz Okulu'nda kadın doğum uzmanı, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, diş hekimi, ebe ve hemşirelerden oluşan çok disiplinli bir ekip tarafından bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Eğitimlerin amacı, kadınların bilgi eksikliklerini gidermek, sürece uyumu kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Psikososyal Destek ve Tutumların Değişimi

Op. Dr. Fatih Yiğit, menopoz yaşının, kültürel yapının, psikososyal durumun ve bireysel algıların bazı kadınlarda olumsuz tutum ve davranışlara yol açabildiğini; bunun da sürece uyumu zorlaştırdığını vurguladı. Sağlık profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerle kadınların bilgi eksikliklerinin giderildiğini ve menopozla ilgili tutumların olumlu yönde değiştirildiğini belirtti.

