Malatya'nın güvenlik filosu güçlendi: 67 yeni araç hizmete alındı

Törenle teslim edildi, şehir turuyla göreve başladı

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 67 yeni araç, il protokolünün katıldığı törenle hizmete alındı.

Teslim töreni, Malatya Valisi Seddar Yavuz’un katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile siyasi parti, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 28 Kasım 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen tören sonrası Malatya’ya tahsis edilen 67 aracın envantere alındığını vurguladı. Ay, "Suç ve suçluyla mücadelemiz artarak devam edecek. Personelimizin özverili çalışmalarını tebrik ediyorum. Araçların ilimize kazandırılmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Valimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz ise Türkiye’de güvenlik alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda büyük atılımlar gerçekleşti. Güvenlik güçlerimiz bugün sahip olduğu imkân ve yetişmiş insan gücüyle dünyada adından söz ettiren bir teşkilata dönüştü" dedi.

Vali Yavuz, Malatya’nın geçmiş dönemlere kıyasla daha huzurlu ve güvenli bir şehir haline geldiğini belirtirken, tek sorun alanı olarak trafik kazalarına dikkat çekti ve "Bugün yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Trafik kurallarına uyulması hayati önem taşıyor" sözleriyle taziyelerini iletti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile tören sona erdi. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar şehir turu yaparak göreve başladı.

