DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,63 -0,13%
ALTIN
5.738,12 0,45%
BITCOIN
3.915.842,92 1,21%

Malatya'nın güvenlik filosu güçlendi: 67 yeni araç hizmete alındı

Malatya’da İl Emniyet ve Jandarma için tahsis edilen 67 yeni araç, düzenlenen teslim töreninin ardından hizmete başladı. Törene vali ve üst düzey yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:07
Malatya'nın güvenlik filosu güçlendi: 67 yeni araç hizmete alındı

Malatya'nın güvenlik filosu güçlendi: 67 yeni araç hizmete alındı

Törenle teslim edildi, şehir turuyla göreve başladı

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 67 yeni araç, il protokolünün katıldığı törenle hizmete alındı.

Teslim töreni, Malatya Valisi Seddar Yavuz’un katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile siyasi parti, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 28 Kasım 2025’te İstanbul’da gerçekleştirilen tören sonrası Malatya’ya tahsis edilen 67 aracın envantere alındığını vurguladı. Ay, "Suç ve suçluyla mücadelemiz artarak devam edecek. Personelimizin özverili çalışmalarını tebrik ediyorum. Araçların ilimize kazandırılmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Valimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz ise Türkiye’de güvenlik alanında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda büyük atılımlar gerçekleşti. Güvenlik güçlerimiz bugün sahip olduğu imkân ve yetişmiş insan gücüyle dünyada adından söz ettiren bir teşkilata dönüştü" dedi.

Vali Yavuz, Malatya’nın geçmiş dönemlere kıyasla daha huzurlu ve güvenli bir şehir haline geldiğini belirtirken, tek sorun alanı olarak trafik kazalarına dikkat çekti ve "Bugün yaşanan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Trafik kurallarına uyulması hayati önem taşıyor" sözleriyle taziyelerini iletti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile tören sona erdi. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar şehir turu yaparak göreve başladı.

MALATYA GÜVENLİK FİLOSU GÜÇLENDİ: 67 YENİ ARAÇ HİZMETE ALINDI

MALATYA GÜVENLİK FİLOSU GÜÇLENDİ: 67 YENİ ARAÇ HİZMETE ALINDI

MALATYA GÜVENLİK FİLOSU GÜÇLENDİ: 67 YENİ ARAÇ HİZMETE ALINDI

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu’da 100–300 Yıllık Geleneksel Kadın Kıyafetleri Defilesi
2
Prof. Dr. Kenan Mortan’ın '100 Soruda Kazdağları ve Etekleri Kılavuzu' tanıtıldı
3
Kayseri'de Müteahhit İddiası: Vatandaşlar 'Yurtdışına Kaçtı' Dedi
4
Güllü'nün Ölümü: Kızı ve Arkadaşı İstanbul'da Gözaltında — Avukatlarından Açıklama
5
Darıca'da kargo poşetinden 60 bin dolar çıktı
6
Ekinambarı'nda Kamyonet Kazası: Sıkışan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Nizip'te Kamyonet Kasasından Kilolarca Bozuk Et Ele Geçirildi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi