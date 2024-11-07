Malatya Ovası Sonbaharda Kayısıların Renk Cümbüşüyle Canlanıyor

Malatya Ovası Sonbahar ile Renkleniyor

Malatya, "dünyanın kayısı başkenti" olarak biliniyor ve sonbaharın gelişiyle kayısı ağaçları, doğal bir güzellik sunuyor. Bu mevsimle birlikte ağaçların sararan yaprakları, bölgeyi adeta altın renginde bir manzaraya dönüştürüyor.

Doğanın Görsel Şölene Dönüşmesi

Dünya genelinde kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Malatya, yaklaşık 22 milyon kayısı ağacının 9 milyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu ağaçlar arasında Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak gibi 32 farklı kayısı çeşidi bulunuyor.

Doğaseverlerin İlgi Odağı

Sonbaharın renkleriyle kaplanan kayısı bahçeleri, drone ile görüntülenirken adeta bir doğal stüdyo görüntüsü sergiliyor. Sarı ve altın tonlarıyla dolup taşan bu alanlar, doğaseverlerin ilgisini üzerine çekiyor ve görenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı ağaçları, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı ağaçları, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.