Malatya Pütürge'de Bıçaklı Kavga: Murat Mengitemur (42) Hayatını Kaybetti

Malatya Pütürge'de bıçaklı kavga: Bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Taşbaşı Mahallesi'nde meydana gelen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Murat Mengitemur (42), çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından alınıp hastaneye sevk edildi.

Mengitemur, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi olarak bildirilen M.E., polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı; bölgedeki görgü tanıkları ve deliller üzerinden inceleme yapıldığı bildirildi.