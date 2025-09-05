DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.708,96 -0,39%
BITCOIN
4.632.892,4 -1,77%

Malatya Pütürge'de Bıçaklı Kavga: Murat Mengitemur (42) Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Taşbaşı Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Murat Mengitemur (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:21
Malatya Pütürge'de Bıçaklı Kavga: Murat Mengitemur (42) Hayatını Kaybetti

Malatya Pütürge'de bıçaklı kavga: Bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Taşbaşı Mahallesi'nde meydana gelen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Murat Mengitemur (42), çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından alınıp hastaneye sevk edildi.

Mengitemur, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi olarak bildirilen M.E., polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı; bölgedeki görgü tanıkları ve deliller üzerinden inceleme yapıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Hatay-Antakya'da Salça Denetimi: 36 Ton Ürün Muhafaza Altına Alındı
4
Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı
6
AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den 6 Şubat Depremlerine Dayanışma Mesajı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı