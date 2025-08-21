DOLAR
Malatya Valisi Yavuz Akkent Sitesi'nde Depremzede Aileyi Ziyaret Etti — 404 Konut Teslimi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Akkent Sitesi'nde kalıcı konutuna yerleşen depremzede aileyi ziyaret etti; 404 konut ve 12 iş yeri teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:36
Malatya Valisi Yavuz Akkent Sitesi'nde depremzede aileyi ziyaret etti

404 konut ve 12 iş yerinin teslim edildiği projede yaşam başladı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaşamın başladığı Akkent Sitesinde kalıcı konutuna yerleşen depremzede aileyle bir araya geldi.

Vali Yavuz ziyaretinde, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ile yakın zamanda babasını kaybeden Ferhat Güler'i de ziyaret ederek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Yavuz, çıkışta AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye devam ettiklerini söyledi.

Yavuz ayrıca, depremde yıkılan Akkent Sitesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılarak vatandaşlara teslim edilmesinin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilde Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmak için gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin gayretle çalışıyoruz. İşte bugün de içinde bulunduğunuz gibi bu mükemmel siteyi yaptık. 404 konut, 12 iş yerini vatandaşımıza teslim ediyoruz. Bir yılda hem tahliye hem yıkım hem de yapımı bitirmek bizim gibi güçlü bir devlete ve millete yakışır. Bu güzellikleri milletimizle buluşturduğumuz için mutluyuz, memnunuz, sevinçliyiz. Her bir depremzede kardeşimiz sıcak yuvasına kavuşuncaya kadar bize dinlenmek yok. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz."

Ziyaretin ardından Ferhat Güler, yeni konutlarına taşındıkları için mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağda 2), yaşamın başladığı Akkent Sitesi'nde kalıcı konutuna...

Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağda 2), yaşamın başladığı Akkent Sitesi'nde kalıcı konutuna yerleşen depremzede aileyle bir araya geldi. Vali Yavuz'un ziyaretine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda) de katıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağda 2), yaşamın başladığı Akkent Sitesi'nde kalıcı konutuna...

