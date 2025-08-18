Malatya Yakınca'da 1080 Deprem Konutu ve 58 İş Yeri Tamamlandı

Malatya Yakınca'da 1080 deprem konutu ve 58 iş yeri tamamlandı

Vali Seddar Yavuz duyurdu

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde 1080 deprem konutu ve 58 iş yerinin inşasının tamamlandığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, çalışmalar TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğiyle sürdürüldü.

Vali Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yakınca Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Yakınca 5,6,7,8. etaplarını bitirdik. 1080 konut, 58 dükkan. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun.

Projelerin tamamlanmasıyla bölgedeki barınma ve ticaret altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.