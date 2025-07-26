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Malatya Yeşilyurt'ta Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 19:36
Malatya Yeşilyurt'ta Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde, Kaynarca Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Kuzey Kuşak Yolu kenarındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Olayın ardından hemen yangın ihbarı yapıldı ve bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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