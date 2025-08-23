Malazgirt'te 954. Yıl Fener Alayı: Metrelerce Türk Bayrağıyla Coşku

Malazgirt'te 954. yıl fener alayı coşkusu

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen fener alayı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve gösteriler

Malazgirt Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, metrelerce uzunluktaki Türk Bayrağı ve meşalelerle yürüyüşe başladı. Jandarma Atlı Birliği, atlı okçuluk ekibi ve Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polislerin de yer aldığı yürüyüş, 15 Temmuz Meydanında sona erdi. Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polislerin gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Vali Avni Çakır'dan mesaj

Yürüyüşün ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt halkıyla anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Çakır, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

İnşallah salı günü coşkulu bir kalabalıkla Sayın Cumhurbaşkanımızı etkinlik alanında karşılayacağız. Ben şimdiden tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Öncelikle Malazgirtli hemşerilerimin etkinlik alanını doldurmalarını bekliyorum. Önceki yıllarda bunu fazlasıyla gösterdiniz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Şanlı Malazgirt Zaferi'mizin yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Programa katılanlar

Programa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Okçular Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Öz, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

