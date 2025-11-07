Malazgirt'te İlk Kez Ekilen Patateste Yüksek Verim

Hasanpaşa köyünde 100 dönümlük deneme üretimi yüzleri güldürdü

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Hasanpaşa köyünde İbrahim Gezener tarafından ilk kez ekilen patatesten alınan yüksek verim, üreticilerin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 100 dönümlük arazideki ürün, Batman'dan gelen 20 kişilik işçi ekibi tarafından hasat ediliyor.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç denemeyle ilgili, "Malazgirtli esnafımız İbrahim Gezener bu yıl kendi köyünde ilk defa patates ekimi yaptı. Yaklaşık 100 dönüm arazide çok güzel bir verim elde edildi. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık ancak önümüzdeki yıl bu üretimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca patatesin tarım havzasına alınması için Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi.

Batman'dan gelen işçilerden Veysel Taşar ise, "Malazgirt toprağı biraz ıslak olduğu için patates toplarken zorlanıyoruz ama ekmek mücadelesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Patates üreticisi Emin Gezener ise, "Verim beklediğimizden çok daha iyi oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda üretimi daha da artıracağız" dedi.

Deneme üretiminin başarılı olması, bölgedeki tarımsal çeşitlilik ve ekonomik hareketlilik için umut verdi.

MALAZGİRT’TE İLK DEFA EKİLEN PATATES UMUT OLDU