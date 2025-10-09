Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu: Filistin özgür olana dek görevimiz tamamlanmaz

Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, İsrail'e karşı yaptırım çağrısı yaparak Filistin özgür olana dek görevlerini tamamlamayacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:08
HALİL İBRAHİM MEDET - Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, ülkesinin İsrail'e karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti ve uluslararası toplumdan sözlü kınamaların ötesine geçmesini talep etti.

Hukuk ve yaptırım çağrısı

Muizzu AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtlayarak, uluslararası hukukun tüm ülkelere eşit uygulanması gerektiğini vurguladı ve "İsrail'in bu tür suçların tolere edilmeyeceğini anlaması için siyasi baskı, yaptırım ve kısıtlamalar yoluyla hesap vermeye zorlanması gerekiyor" dedi.

8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde, uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkisiz kaldığını ve bunun adaletin gecikmesine yol açtığını ifade etti.

Maldivler'in somut adımları

Muizzu göreve geldikten sonra alınan kararları hatırlattı: Nisan ayında İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini yasaklama kararı; Hindistan tarafından bağışlanan helikopterlerin işletilmesi için adada bulunan Hint askeri personelinin çekilmesi talimatı; ve İsrail'in uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivil gemilere yönelik saldırılarını "uluslararası hukuka hakaret" olarak nitelendirmesi.

Maldivler ayrıca Uluslararası Adalet Divanı davasına katıldı. Muizzu, 1967 sınırlarına dayalı ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini desteklemeye devam edeceklerini ve Filistin’in Birleşmiş Milletler'de tam üyeliğini savunacaklarını açıkladı.

Küçük devletlerin muhakemesi ve ahlaki duruş

Muizzu, "Gerçek egemenlik, bir ülkenin büyüklüğüyle ya da askeri gücüyle değil, baskı altında dahi vicdanına sadık kalabilme iradesiyle ölçülebilir." ifadelerini kullanarak, küçük devletlerin büyük güçlerin çıkarlarından bağımsız olarak ahlaki netlikle konuşma özgürlüğüne sahip olduğunu belirtti.

BM ve uluslararası mahkemelerin doğaları gereği zayıf olmadığını; ancak güçlü devletlerin bu kurumların amaçlandığı gibi işlemesine izin vermemesi sonucu zayıflatıldığını söyledi. Bazı hükümetlerin ticari veya güvenlik çıkarları nedeniyle bu kurumlarda kısıtlandıklarını hissettiklerini ancak liderliğin böyle anlarda sınandığını vurguladı.

Kararlılık ve ahlaki pusula

Muizzu, hiçbir ekonomik çıkarın veya stratejik hesabın soykırım karşısında sessiz kalmayı meşrulaştıramayacağını vurguladı: "Eğer maddi kazanç veya siyasi kolaylık, masum erkek, kadın ve çocukların hayatlarından daha ağır basıyorsa, o zaman küresel toplum olarak ahlaki pusulamızı kaybetmişiz demektir."

"İlkelerin kar uğruna feda edilebileceği fikrini kesinlikle reddediyoruz" diyerek, cesaret ve ilkeden ödün verenlerin "zulmün yanında duranlar" olarak hatırlanacağını ifade etti. Muizzu, Maldivler'in Filistin'le dayanışma geleneğini sürdüreceğini ve "Filistin özgür olana kadar bizim görevimiz tamamlanmış sayılmaz" sözünü yineledi.

Son söz

Muizzu, Maldivler'in adalet ve özgürlük sağlanana kadar her platformda Filistin'in sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti ve İsrail'in suçlarına yönelik hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası iradenin önemine dikkat çekti.

