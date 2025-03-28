Malezya Ankara Büyükelçiliği İftar Programı ve ASEAN Dönem Başkanlığı Brifingi Düzenledi

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği İftar ve Brifing Düzenledi

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanlığı'nda ülkesinin önceliklerini paylaşmak amacıyla özel bir iftar programı düzenledi. Etkinlik, Ankara'daki bir otelde Büyükelçi Sazali Bin Mustafa Kemal ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, ASEAN üye ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yardımcısı Ekinci, Myanmar'daki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, Malezya’ya ASEAN Başkanlığı sürecinde başarılar diledi.

Ekinci, Türkiye'nin Asya'daki ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeye çalıştığını belirterek, "Asya Pasifik bölgesi, uluslararası ilişkilerde stratejik bir merkez olarak kendini gösteriyor" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin ASEAN'ın merkezi rolünü tanıdığını ve Güneydoğu Asya ülkelerini barış ve güvenlik konularında önemli ortaklar olarak gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin ASEAN ülkeleri ile ticaret hacminin son yıllarda artış gösterdiğini söyleyen Ekinci, "Türkiye, bölgede ekonomik faaliyetin başlıca güç merkezidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, dinamik iş ortamının ve büyük pazarlara yakınlığın yabancı yatırımcılar için avantajlar sağladığını belirtti.

Malezya’nın ASEAN Dönem Başkanlığı

Büyükelçi Sazali, 2023 yılında Malezya'nın ASEAN dönem başkanlığını devraldığını ve bu yılki başkanlık temasının "kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik"ASEAN'ın, diyalog ve diplomasi yoluyla bölgesel barış, güvenlik ve refahı sağlama konusundaki önemini vurguladı.

Sazali, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Malezya'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu ziyarette iki ülke arasında pek çok işbirliği anlaşmasının yapıldığını ifade etti. Ayrıca, Malezya'nın ASEAN Başkanlığına Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Sazali, ASEAN'ın 10 üye ülkeden oluştuğunu ve yılda ortalama 374 toplantı düzenlendiğini belirterek, Türkiye'nin yalnızca Malezya ile değil, ASEAN'ın diğer ülkeleriyle de daha fazla işbirliği içinde olmasını arzuladığını ifade etti.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanlığı'nda ülkesinin öncelikleri hakkında bilgilendirme toplantısı ve iftar düzenlendi. Programda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci konuşma yaptı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanlığı'nda ülkesinin öncelikleri hakkında bilgilendirme toplantısı ve iftar düzenlendi. Programda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci konuşma yaptı.