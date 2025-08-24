Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Gazze'ye 23,6 milyon dolar ek yardım

Kuala Lumpur'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da binlerce Malezyalı, Filistin'e destek için Merdeka Meydanı'nda bir araya geldi. Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, meydandaki gösteride konuşan Başbakan Enver İbrahim, Gazze'deki Filistin halkına yardım amacıyla yaklaşık 23,6 milyon dolar ek yardım paketi açıkladı.

Enver, ayrıca Malezya'daki büyük şirketleri Gazze'nin yeniden imarı için yardım sağlamaya çağırdı.

Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun aç bırakıldığına dikkati çeken Enver, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zalimlikle suçladı.

Enver, Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını vurgulayarak, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik zulmü durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.