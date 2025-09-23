Malezya'da koruma altındaki kaplanı öldüren 3 kişiye 7'şer yıl hapis ve yaklaşık 60 biner dolar ceza

Malezya'da koruma altındaki kaplanı öldüren 3 kişiye 7'şer yıl hapis

Malezya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki Malezya kaplanını öldürdükleri gerekçesiyle üç zanlıya ağır cezalar verildi. Mahkeme, sanıklara hem hapis hem de para cezası uygulanmasına hükmetti.

Olay ve yargılama

The Star gazetesinin haberine göre, Md Shaheezam Md Salim, Nazerin Tomiran ve kardeşi Mohamad Nazrol, Johor eyaletine bağlı Mersing kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda araçlarının bagajında ölü kaplan bulunması üzerine gözaltına alındı. Mahkeme, suçlarını kabul eden üç sanığa 7'şer yıl hapis ve yaklaşık 60 biner dolar para cezası verdi.

Sanıkların sağlık sorunlarını gerekçe göstererek cezada indirim talep etmelerine rağmen mahkeme, cezanın tam olarak uygulanmasına hükmetti.

Yasanın kapsamı

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında Malezya kaplanları ülkede tamamen koruma altına alınmış türler arasında yer alıyor. Yasaya göre, koruma altındaki hayvanları doğal yaşam alanlarından koparanlara 15 yıla kadar hapis ve yüklü miktarda para cezası uygulanabiliyor.

Malezya kaplanlarının durumu

Malezya kaplanları, Güneydoğu Asya ekosisteminin dengesinde hayati bir rol oynuyor. Malay Yarımadası'nın güney ve iç kesimlerinde yaşayan bu kaplanlar, boyu yaklaşık 2,5 metre'ye ulaşabiliyor ve ortalama 130 kilogram ağırlığında bulunuyor; boyut olarak Sumatra ve Bengal kaplanlarından daha küçük kabul ediliyor.

Türün sayısı ise doğal yaşam alanlarının tahribatı ve yasa dışı avlanma nedeniyle giderek azalıyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kritik tehlike altında" listesine alınan Malezya kaplanlarının doğada yalnızca birkaç yüz birey kaldığı tahmin ediliyor.