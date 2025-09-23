Malezya'da koruma altındaki kaplanı öldüren 3 kişiye 7'şer yıl hapis ve yaklaşık 60 biner dolar ceza

Malezya'da nesli tükenme tehlikesindeki kaplanı öldürmekle suçlanan 3 kişi, 7'şer yıl hapis ve yaklaşık 60 biner dolar para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:04
Malezya'da koruma altındaki kaplanı öldüren 3 kişiye 7'şer yıl hapis ve yaklaşık 60 biner dolar ceza

Malezya'da koruma altındaki kaplanı öldüren 3 kişiye 7'şer yıl hapis

Malezya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki Malezya kaplanını öldürdükleri gerekçesiyle üç zanlıya ağır cezalar verildi. Mahkeme, sanıklara hem hapis hem de para cezası uygulanmasına hükmetti.

Olay ve yargılama

The Star gazetesinin haberine göre, Md Shaheezam Md Salim, Nazerin Tomiran ve kardeşi Mohamad Nazrol, Johor eyaletine bağlı Mersing kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda araçlarının bagajında ölü kaplan bulunması üzerine gözaltına alındı. Mahkeme, suçlarını kabul eden üç sanığa 7'şer yıl hapis ve yaklaşık 60 biner dolar para cezası verdi.

Sanıkların sağlık sorunlarını gerekçe göstererek cezada indirim talep etmelerine rağmen mahkeme, cezanın tam olarak uygulanmasına hükmetti.

Yasanın kapsamı

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında Malezya kaplanları ülkede tamamen koruma altına alınmış türler arasında yer alıyor. Yasaya göre, koruma altındaki hayvanları doğal yaşam alanlarından koparanlara 15 yıla kadar hapis ve yüklü miktarda para cezası uygulanabiliyor.

Malezya kaplanlarının durumu

Malezya kaplanları, Güneydoğu Asya ekosisteminin dengesinde hayati bir rol oynuyor. Malay Yarımadası'nın güney ve iç kesimlerinde yaşayan bu kaplanlar, boyu yaklaşık 2,5 metre'ye ulaşabiliyor ve ortalama 130 kilogram ağırlığında bulunuyor; boyut olarak Sumatra ve Bengal kaplanlarından daha küçük kabul ediliyor.

Türün sayısı ise doğal yaşam alanlarının tahribatı ve yasa dışı avlanma nedeniyle giderek azalıyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kritik tehlike altında" listesine alınan Malezya kaplanlarının doğada yalnızca birkaç yüz birey kaldığı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek