Malezya'dan İsrail'in E1 Planı ve 'Büyük İsrail' Vizyonuna Sert Kınama

Malezya, İsrail'in E1 Planı ve 'Büyük İsrail' Vizyonunu Şiddetle Kınadı

Resmi Açıklama ve Tepkiler

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesi ile Büyük İsrail vizyonuna ilişkin ifadelerin en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, gasbedilen Filistin topraklarında binlerce yerleşim biriminin kurulmasını öngören planın ve yasa dışı yayılmacı vizyonun uluslararası normlara aykırı olduğu vurgulandı.

Malezya, İsrail'in bu adımlarının Cenevre Sözleşmelerini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ifade ederek, 1967 öncesi sınırlar temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklediğini yineledi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde basın mensuplarına yönelik saldırılarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaş bölgelerindeki gazetecilerin korunmasına ilişkin kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekilerek, uluslararası topluma İsrail'in yasa dışı girişimlerini durdurma çağrısı yapıldı.

Yetkililerin Açıklamaları ve Tarihsel Bağlam

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te yerleşimleri genişletecek E1 projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Binyamin Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren Büyük İsrail vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

Haberde ayrıca, Büyük İsrail ifadesinin bazı Siyonistler tarafından, Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere, bugünkü İsrail'in yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldığı hatırlatıldı.