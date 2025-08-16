DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Malezya'dan İsrail'in E1 Planı ve 'Büyük İsrail' Vizyonuna Sert Kınama

Malezya, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yerleşim planı ve 'Büyük İsrail' vizyonunu uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:08
Malezya'dan İsrail'in E1 Planı ve 'Büyük İsrail' Vizyonuna Sert Kınama

Malezya, İsrail'in E1 Planı ve 'Büyük İsrail' Vizyonunu Şiddetle Kınadı

Resmi Açıklama ve Tepkiler

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesi ile Büyük İsrail vizyonuna ilişkin ifadelerin en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, gasbedilen Filistin topraklarında binlerce yerleşim biriminin kurulmasını öngören planın ve yasa dışı yayılmacı vizyonun uluslararası normlara aykırı olduğu vurgulandı.

Malezya, İsrail'in bu adımlarının Cenevre Sözleşmelerini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ifade ederek, 1967 öncesi sınırlar temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklediğini yineledi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde basın mensuplarına yönelik saldırılarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaş bölgelerindeki gazetecilerin korunmasına ilişkin kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekilerek, uluslararası topluma İsrail'in yasa dışı girişimlerini durdurma çağrısı yapıldı.

Yetkililerin Açıklamaları ve Tarihsel Bağlam

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te yerleşimleri genişletecek E1 projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Binyamin Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren Büyük İsrail vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

Haberde ayrıca, Büyük İsrail ifadesinin bazı Siyonistler tarafından, Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere, bugünkü İsrail'in yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldığı hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar