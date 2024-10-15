Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde Özgürlük ve Diyalog Vurgusu

Malezya'nın Güney Çin Denizi Stratejisi

Malezya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) doğrultusunda Güney Çin Denizi'ndeki özgürlüklerin korunmasına yönelik kararlılığını ifade etti.

Başbakan Enver İbrahim'in Açıklamaları

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ulusal mecliste yaptığı konuşmada 2025 yılında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığı sırasında izleyecekleri politikayı anlattı.

Diplomatik Çözüm Vurgusu

Dönem Başkanlığı süresince Güney Çin Denizi'ndeki sınır sorunları ile ilgili diplomatik yolları kullanma stratejisinin altını çizen Enver, UNCLOS doğrultusunda özgürlüğün korunmasına kararlılık gösterdiklerini belirtti.

Çin ile İlişkiler ve Diğer Komşular

Enver, "ASEAN'ın merkezi yaklaşımı müzakere ve diyalogdur" diyerek, Malezya'nın kendi alanlarına yönelik iddialardan taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Sarawak bölgesinin 200 kilometre açığında yer alan Kasawari gaz sahasındaki faaliyetleri de hatırlatan başbakan, Petronas'ın keşif çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Uluslararası İlişkilerde Denge

Enver, Malezya'nın sınır konularının yalnızca Çin ile ilişkilerle sınırlı olmadığını, Tayland, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Brunei gibi diğer komşularla da benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Güney Çin Denizi’nin Önemi

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlık kazanan bölgelerde egemenlik sorunlarının merkezi bir noktası olmuştur. Çin, 1947'de yayımladığı harita ile deniz üzerindeki %80'lik alanda egemenlik iddialarını ortaya koymuştur. Bu durum, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerin de hak iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

ABD, Çin'in bölgedeki askeri varlığına karşı çıkışlarını sürdürmektedir ve 2016'da Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirten bir karar vermiştir.