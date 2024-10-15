DOLAR
34,26 0,08%
EURO
37,41 0,12%
ALTIN
2.924,73 -0,21%
BITCOIN
2.252.391,39 0,34%

Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde Özgürlük ve Diyalog Vurgusu

Malezya, Güney Çin Denizi'nde özgürlüğü korumaya kararlı olduğunu ve diyaloga açık olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:16
Malezya'nın Güney Çin Denizi'nde Özgürlük ve Diyalog Vurgusu

Malezya'nın Güney Çin Denizi Stratejisi

Malezya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) doğrultusunda Güney Çin Denizi'ndeki özgürlüklerin korunmasına yönelik kararlılığını ifade etti.

Başbakan Enver İbrahim'in Açıklamaları

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ulusal mecliste yaptığı konuşmada 2025 yılında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dönem Başkanlığı sırasında izleyecekleri politikayı anlattı.

Diplomatik Çözüm Vurgusu

Dönem Başkanlığı süresince Güney Çin Denizi'ndeki sınır sorunları ile ilgili diplomatik yolları kullanma stratejisinin altını çizen Enver, UNCLOS doğrultusunda özgürlüğün korunmasına kararlılık gösterdiklerini belirtti.

Çin ile İlişkiler ve Diğer Komşular

Enver, "ASEAN'ın merkezi yaklaşımı müzakere ve diyalogdur" diyerek, Malezya'nın kendi alanlarına yönelik iddialardan taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Sarawak bölgesinin 200 kilometre açığında yer alan Kasawari gaz sahasındaki faaliyetleri de hatırlatan başbakan, Petronas'ın keşif çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Uluslararası İlişkilerde Denge

Enver, Malezya'nın sınır konularının yalnızca Çin ile ilişkilerle sınırlı olmadığını, Tayland, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Brunei gibi diğer komşularla da benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Güney Çin Denizi’nin Önemi

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlık kazanan bölgelerde egemenlik sorunlarının merkezi bir noktası olmuştur. Çin, 1947'de yayımladığı harita ile deniz üzerindeki %80'lik alanda egemenlik iddialarını ortaya koymuştur. Bu durum, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerin de hak iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

ABD, Çin'in bölgedeki askeri varlığına karşı çıkışlarını sürdürmektedir ve 2016'da Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirten bir karar vermiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hizbullah'dan İsrail Mevzilerine Füzeli Saldırı
2
7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali 'Özgür Gazze' Temasıyla Başlıyor
3
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Savunma Sanayii Açıklamaları
4
İsrail Bakanı Ben-Gvir’den Gazze’ye Yakıt Yasağı Çağrısı
5
Usdud'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'den Filistin Konferansında Önemli Uyarılar
7
Savcıya Yönelik Ölüm Tehditleri: İtirafçı Şüpheli Olayı Aydınlatıyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı