Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul'dan Filistin İçin Ortak Tavır Çağrısı

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Filistin İçin Çağrı

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Filistin'de yaşanan adaletsizliklere karşı yasama organlarının ortak tavır alması gerektiğini belirtti. Bin Abdul, TBMM önderliğinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" öncesi açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin mücadelesini desteklemek amacıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bin Abdul, bu konunun hayati önem taşıdığını kaydetti. Ülkesi Malezya'nın İsrail'in varlığını tanımadığını vurgulayan Bin Abdul, "Filistinlilere karşı çok fazla adaletsizlik yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

Kaynakları Birleştirme Zamanı

Uluslararası topluma daha fazla müdahalede bulunmaları için çağrılar yaptıklarını belirten Bin Abdul, "Çabalarımızı ve tüm kaynakları bir araya getirmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Uluslararası toplumun Filistin'de daha fazlasını yapması için sürekli çağrıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Barışçıl Çözüm İçin İş Birliği

Bölgedeki barışçıl çözüm için yürütme ve yasama organlarının iş birliğine dikkat çeken Bin Abdul, parlamento üyelerinin de yürütmenin girişimlerine destek olabileceklerini ifade etti. Bu sürecin, sadece yürütme organının değil yasama organının da harekete geçmesiyle olabileceğini söyledi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

İki devletli çözümün önemli olduğunu belirten Bin Abdul, "Filistinliler ve İsraillilerin birlikte yaşamaları gerekiyor. Binlerce yıldır bir arada yaşıyorlar ve bu durumun devam etmesi gerektiğine inanıyorum." diyerek, kaynakların aşırı tüketilmesinin bölge istikrarsızlığına yol açtığını dile getirdi.

Barışçık Gelişmesi İçin Kararlılık

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da dikkat çeken Bin Abdul, barışçıl bir çözüm için her iki tarafın da Birleşmiş Milletler kararlarına saygı duyması gerektiğinin altını çizdi. "Sürekli savaş halinde olmak kimseye avantaj sağlamaz. Bu nedenle, barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul, TBMM'nin girişimiyle İstanbul'da yapılacak, 13 ülkenin ulusal parlamentolarının bir araya geleceği "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul, TBMM'nin girişimiyle İstanbul'da yapılacak, 13 ülkenin ulusal parlamentolarının bir araya geleceği "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.