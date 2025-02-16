Mali'de Altın Madeninde Göçük: 48 Kayıp

Mali'nin batısındaki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 48 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:44
Mali'de Altın Madeninde Göçük: 48 Kayıp

Mali'de Altın Madeninde Göçük: 48 Kayıp

Mali'nin batısında, Kayes bölgesinde bulunan terk edilmiş bir altın madeninde gerçekleşen göçük, 48 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, önceki gün Kenieba kasabası yakınlarında meydana geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, daha önce Çinli bir şirket tarafından işletilen bu maden alanında, altın aramak amacıyla maden sahasına tırmanan bir grup kadının göçüğe maruz kaldığı bildirildi. Olay sonrası yapılan ilk belirlemelere göre, yaşamını yitirenlerin çoğunun kadın olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği duyurulurken, bu trajik olay Mali'de son zamanlarda artan kaçak maden arama faaliyetlerinin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz Ocak ayında, ülkenin güneyinde meydana gelen başka bir toprak kaymasında ise en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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