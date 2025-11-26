Malta'da hayatını kaybeden işçi Yavuz Selim Yavuzyiğit Sakarya'da toprağa verildi

Malta’da bir Türk şirketine ait otel inşaatında çalışan ve geçtiğimiz hafta geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Yavuz Selim Yavuzyiğit, memleketi Sakarya'nın Kuzuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay ve cenaze süreci

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki yıldır Malta’da bir şirketin otel inşaatında çalışan Yavuz Selim Yavuzyiğit, görev yaptığı inşaatta yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yavuzyiğit’in cenazesi, Malta’daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirildi. Cenaze, Kuzuluk Mahallesi Elmalı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuzuluk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Aile ve mahalle tepkisi

Amcası Ali Yavuzyiğit kazayla ilgili, "Yaklaşık 2 yıldır Malta’da bir otel inşaatında çalışıyordu. Yazın izne gelmişti Temmuz sonunda tekrar oraya gitti. Yılbaşında yeniden gelmeyi düşünüyordu. Maalesef böyle bir olay meydana geldi ve vefat haberini büyük bir acı ile öğrendik. Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi kaza ve bugün son yolculuğuna uğurladık. Olayın hukuki süreci devam ediyor" dedi.

Kuzuluk Mahallesi Muhtarı Temel Aslanbey ise, "Çok acı bir olay. Mahallemizde sevilen bir gençti. Tüm sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

