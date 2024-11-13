Maltepe Belediyesi ve Grevdeki İşçiler Anlaştı

Grev Sonrası Anlaşma Sağlandı

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Bu gelişmenin ardından, işçilerin başlattığı grev sona erdi.

Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Maltepe Belediyesi'nde 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine, 11 Kasım'da grev kararı almıştı. Ancak, Genel-İş'e üye işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesi sonunda imzalandı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışanları adına Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube ile anlaşarak toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını duyurdu.

Ekonomi Şartlarında İyileştirme Anlaşması

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde, işçilere verilecek yan haklar ve enflasyon artışının da göz önünde bulundurulduğu bir iyileştirme sağlandığını ifade etti.

Sönmez, ülkenin ekonomik koşullarında içlerine sinmese de işçilerle yapılan görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesini imzalayarak grevi sona erdirdiklerini belirtti.

Öte yandan, ilçedeki bazı mahallelerin ara sokaklarında biriken çöpler nedeniyle çevrede kötü kokular yayılmakta. Grevi sona erdiren işçiler, hızla çöpleri toplamaya başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından işçilerin başlattığı grev sona erdi.

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından işçilerin başlattığı grev sona erdi.