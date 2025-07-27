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Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Maltepe'de bir kamyonetin çarpması sonucu 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı, ancak yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 21:58
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Feci Kaza

Maltepe, Girne Mahallesi Irmaklar Sokak'ta meydana gelen kazada, 26 yaşındaki B.Y. yönetimindeki 34 KRR 143 plakalı kamyonet, önce bir otomobile çarptı, ardından sokakta yürüyen Şehriye K. (72) isimli kadına çarparak ağır yaraladı.

Olay Sonrası Kaçış ve Yakalanma

Çarpmanın ardından kamyonet sürücüsü B.Y., olay yerinden kaçtı. Kamyonet, Kumsal Sokak'ta bir evin duvarına çarparak doğalgaz kutusunu kırdı ve durmak için park halindeki 34 LKV 714 plakalı servis minibüsüne çarptı.

B.Y., aracını terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Şehriye K. Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan Şehriye K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisin Müdahalesi

Olay sonrası B.Y., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Maltepe'de yolda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olduktan sonra kamyonetiyle durmayıp farklı...

Maltepe'de yolda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olduktan sonra kamyonetiyle durmayıp farklı sokakta kaza yapan ve yaya olarak kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de yolda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olduktan sonra kamyonetiyle durmayıp farklı...

Maltepe'de yolda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olduktan sonra kamyonetiyle durmayıp farklı sokakta kaza yapan ve yaya olarak kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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