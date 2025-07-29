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Maltepe'de Kontrolden Çıkan Otobüs Köprüden Düştü: 8 Yaralı

Maltepe'de şarampole düşen otobüste 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine acil servis ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 07:43
Maltepe'de Kontrolden Çıkan Otobüs Köprüden Düştü: 8 Yaralı

Maltepe'de Otobüs Kazası: 8 Yaralı

Maltepe'de kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan düşen servis otobüsü, 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay, Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametine seyir halindeyken meydana geldi.

34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, Maltepe Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direği ve yön levhalarına çarparak bariyerleri aştı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.

Kazanın ardından, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri alarak çevrede çalışma başlatan ekipler, otobüsün kaldırılması için gereken adımları atmaya başladı.

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi...

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi...

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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