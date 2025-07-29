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Maltepe'de Köprüden Düşen Otobüste 8 Yaralı

Maltepe'de servisten düşen otobüste 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Otobüsün vinçle kaldırma çalışmaları anbean kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:54
Maltepe'de Köprüden Düşen Otobüste 8 Yaralı

Maltepe'de Köprülü Kavşaktan Düşen Otobüs Kazası

Maltepe'de sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan 34 LCB 031 plakalı servis otobüsü, Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametinde seyrederken, Maltepe Köprüsü kavşağında aydınlatma direği ve yön levhalarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otobüs, köprülü kavşaktan yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü. Olayın hemen ardından, kazaya müdahale etmek üzere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak açıklandı. Ekipler, kaza sonrasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Otobüsün Kaldırılma Çalışmaları

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından, otobüsün bulunduğu yerden kaldırılması için vinç yardımıyla operasyon başlatıldı. Ancak, halatların kopması nedeniyle otobüsün tekrar düşmesi, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi...

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi...

Maltepe'de kontrolden çıkan servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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