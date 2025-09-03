DOLAR
Maltepe'de Orman Yangını: Kamp Ateşini Söndürmeyen 2 Şüpheli Gözaltında

Maltepe Büyükbakkalköy'de kamp ateşini söndürmeyen M.E.G. ve B.G. gözaltına alındı; yangına neden oldukları ve uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:11
Olay ve soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe sınırlarında, Büyükbakkalköy ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.

Yangının başladığı noktaya yaklaşık 15 metre mesafede kurulu kamp çadırında yakılan odun ateşinin söndürülmeden bırakıldığı ve çevrede uyuşturucu kullanıldığına yönelik bazı materyallerin bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin saha çalışması sonucunda ormanlık alanda kamp yaptıkları tespit edilen M.E.G. (32) ve B.G. (32) gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden B.G.'nin tartışma sırasında M.E.G.'ye kızarak odun ateşine yastık attığı, böylece yangının büyümesine neden olduğu anlaşıldı.

Her iki şüphelinin de olayın ardından ormanlık alandan uzaklaştığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında orman yangınına sebebiyet verdikleri ve uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

