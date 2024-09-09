Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçerenköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde aldıkları bilgiler doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, yaklaşık olarak bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1920 lira nakit para ele geçirildi. Olayda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin Suç Geçmişi

Gözaltına alınan M.Ç.'nin sorgulamasında, çeşitli suçlardan toplamda 19 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca iki dolandırıcılık suçu nedeniyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adli Süreç

Yapılan polisteki işlemlerin ardından, M.Ç. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu madde, telefon ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1920 lira para ele geçirildi.